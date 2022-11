Langue officielle de 32 États, 5e la plus parlée dans le monde... La francophonie en cinq chiffres

5E LANGUE LA PLUS PARLÉE. Le français est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Elle arrive après l'anglais, le chinois, l'hindi, et l'espagnol, et juste avant l'arabe, le bengali ou encore le russe, selon des chiffres relayées par le ministère des Affaires étrangères.

321 MILLIONS. C'est le nombre de personnes qui parlent le français à l'échelle mondiale. Parmi elles, 61.8% résident en Afrique ou au Proche-Orient, selon les chiffres du quai d'Orsay. Et ces chiffres pourraient largement augmenter dans les années à venir, puisque les projections prévoient 750 millions de francophones en 2050, notamment grâce au continent africain.