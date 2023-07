Que sait-on de ces images de kitesurfeurs devant des feux géants ?

Elles remontent au début du mois, puisqu’un compte Twitter les partage dès le 4 juillet, avec cette légende "This is bonkers. Tunnel5Fire" ("C’est des dingues"). "Tunnel 5 Fire" renvoie à un incendie débuté dans un tunnel et ayant justement eu lieu à cette période dans l'État de Washington. On retrouve cette vidéo dans sa version longue sur la chaine YouTube américaine "Storyful News & Weather", qui situe là aussi la scène aux États-Unis, vers les gorges du fleuve Columbia. La chaine cite notamment son auteur, un certain Michael Moody. Cet Américain a posté la scène, dont il a été témoin le 2 juillet, sur TikTok. Là encore, un incendie à proximité du fleuve Columbia est évoqué. C’est sur ce cours d’eau que du kitesurf serait donc pratiqué.

Le 2 juillet, un départ de feu s’est en effet déclaré à l’intérieur du tunnel 5, situé sur la route longeant le cours d’eau, avant de se propager dans la forêt autour de la route. D’après la presse locale, les flammes étaient telles qu’elles ont nécessité la mobilisation de centaines de pompiers, venus des quatre coins de l’État de Washington. Le lendemain, ils étaient près de 500 à tenter d’éteindre l’incendie, rapporte l’Associated Press. Le foyer a continué de gagner du terrain et a été dompté seulement au bout d’une semaine. Dans un bilan du 10 juillet, les pompiers locaux ont annoncé que le feu était quasiment éteint, grâce à "l'humidité accrue et la baisse des températures au cours du week-end", tout en invitant à la prudence. La cause de l'incendie, elle, n'a pas encore été établie par les autorités.