REPORTAGE - L'effrayant business des armes pour enfants aux États-Unis

Dans les allées d’une foire aux armes, des passagers de tous âges et de toutes catégories socio-professionnelles, dont beaucoup de parents venus avec leurs enfants. "Je ne vais pas acheter une arme pour mon petit garçon, il est trop jeune évidemment mais pour mes filles de sept et huit ans, oui. Elles en ont déjà à la maison, calibre 22, parfait pour les enfants", affirme un père de famille. "Il adore les armes et quand il aime quelque chose, je l’encourage dans cette voie", soutient un autre.

Il faut dire que les plus jeunes ne sont pas oubliés par les exposants. Un stand propose de nombreuses armes factices. Juste en face, un autre vendeur dispose aussi d’un coin réservé aux enfants. Mais attention à ne pas confondre. Cette fois, malgré les couleurs vives, ce ne sont pas des jouets mais des armes bien réelles. "Ce fusil est en plastique. C’est plus léger que du bois", explique le vendeur. Cette arme coûte 150 euros. "On le vend bien mais il y a d’autres entreprises sur ce marché", poursuit le vendeur.