Le charnier d'Izioum nié par la Russie, une centrale nucléaire visée... Le point sur la situation en Ukraine

Une possible nouvelle attaque contre une centrale. Le président ukrainien, Volodimyr Zelensky, l'a une nouvelle fois assuré : la Russie met "en danger le monde entier" en s'attaquant à une nouvelle centrale nucléaire, celle de Pivdennooukraïnsk, dans le sud du pays. "Nous devons l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard", a tranché le chef d’État. Une puissante explosion s'est produite à seulement 300 mètres des réacteurs et a endommagé des bâtiments de la centrale, ainsi qu’une centrale hydroélectrique proche des lignes électriques, a précisé l’exploitant dans un communiqué. Une frappe nocturne qui serait l’œuvre d'un missile russe. Cet épisode fait suite à des semaines de tensions autour du site de Zaporijia, occupé par Moscou et visé également par de multiples frappes. Lors de son discours, Volodimyr Zelensky a réaffirmé que l'armée ukrainienne "tenait fermement ses positions" et "stabilisait la situation" dans la région de Kharkiv, alors que depuis plusieurs jours l'avancée ukrainienne ralentit.