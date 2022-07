Le chef du groupe État islamique en Syrie tué dans une frappe américaine

C'est un nouveau coup porté à l'organisation État islamique (EI). Le Pentagone a annoncé, mardi, que le chef du groupe terroriste en Syrie avait été tué dans une frappe de drone américaine. Maher Al-Agal, présenté comme "l'un des cinq plus haut dirigeants" de l'EI, a été tué alors qu'il roulait à moto près de la ville de Jindires et son plus proche conseiller a été "gravement blessé", a précisé à l'AFP le porte-parole du Commandement central du Pentagone, le lieutenant-colonel Dave Eastburn.

Maher al-Agal était "chargé de poursuivre de façon agressive le développement des réseaux de l'EI hors d'Irak et de Syrie", et "l'élimination de ces dirigeants de l'EI va perturber les capacités de l'organisation terroriste à préparer et perpétrer des attentats dans le monde", a affirmé le porte-parole du Commandement central, le colonel Joe Buccino. L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), une ONG disposant d'un vaste réseau de sources en Syrie, a confirmé la mort de Maher al-Agal dans une frappe de drone.