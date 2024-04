Le consulat ukrainien de Varsovie pris d’assaut après la suspension de la délivrance des passeports ?

Une vidéo publiée en ligne montre des scènes cohue au consulat ukrainien de Varsovie. Mardi, l'Ukraine a annoncé ne plus délivrer de passeport aux hommes de plus de 18 ans. Le service des passeports du consulat invoque "des raisons techniques".

Mardi 23 avril, Kiev a décidé de suspendre les activités des services consulaires à l’étranger, bloquant ainsi la remise de passeports aux citoyens ukrainiens, de genre masculin et âgés de 18 à 60 ans. Objectif : obtenir un ralliement de la population vivant à l’étranger et surtout, convaincre les hommes en âge de combattre de rentrer en Ukraine et de contribuer à l’effort de guerre.

Depuis, des images sont partagées sur X et sur Telegram, faisant état de scènes de pagaille dans le consulat de Varsovie, en Pologne. D’après ce tweet par exemple, "les Ukrainiens prennent d'assaut le consulat de Varsovie". Une information également reprise sur des sites russes.

Plusieurs vidéos, avec différents angles de vues, se retrouvent postées sur un forum polonais, sans que l’on sache s’il s’agit de leur premier partage en ligne. En réalité, ces images sont aussi relayées par des sources ukrainiennes considérées comme fiables : le média ukrainien Novyny LIVE a couvert ces événements, sur son site et sa chaine Telegram, tout comme l’ONG Stop COR.

Une suspension toujours en vigueur

La scène s’est bien déroulée mardi 23 avril, au sein du département de délivrance des documents du consulat de Varsovie. Dans un communiqué publié dès mardi matin, le service a annoncé que "pour des raisons techniques, la délivrance de documents prêts à l'emploi dans les divisions étrangères du document DP a été suspendue". Contacté, le consulat ne nous a pas encore précisé quelles raisons techniques étaient à l’origine de cette suspension. La situation n'est pas résolue à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Mais ces images de panique interviennent le même jour que l’annonce du gouvernement ukrainien de suspendre ses services à l’étranger. Le ministre des Affaires étrangères a promis "des éclaircissements détaillés sur la procédure à suivre pour obtenir des services consulaires dans le cadre de la législation pour les hommes en âge de mobilisation dans les institutions diplomatiques étrangères". Ce qui est certain, c’est que cette suspension n’est pas rétroactive : elle ne concerne que les nouvelles demandes d’obtention de passeport réalisées après le 25 avril, date de l'entrée en vigueur des nouvelles règles.

Les citoyens ukrainiens venus mardi au consulat de Varsovie pour récupérer leur passeport ne sont donc pas concernés, ce qu'a confirmé le service des passeports ce 26 avril, sur son compte Facebook. "La délivrance des documents de passeport aux citoyens qui ont déposé leur demande avant la date spécifiée est effectuée conformément à la procédure en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Résolution n° 443 après l'élimination des défauts techniques", a indiqué le service sur son compte Facebook.

