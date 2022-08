Le "contact tactique" à l'anglaise, une vraie solution contre les rodéos urbains ?

De plus, il est impossible de simplement "autoriser" cette pratique à tous les policiers du territoire comme le souhaite Nadine Morano. Comme le précise le site de la police londienne, le "contact tactique" n'est utilisé que par "des conducteurs de police dûment formés". En tout, d'après la Metropolitan police, seuls 280 agents ont été formés entre 2017 et 2020. Par ailleurs, cette solution musclée est très encadrée et ne peut être "autorisée que si c'est la seule solution pour arrêter le véhicule". En cas de non-respect, des sanctions sont prévues. En 2019, l'usage de cette tactique par un officier de police qui n'avait pas été formé a été considérée comme une "faute professionnelle".