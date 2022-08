Le corps d'un soldat indien disparu en 1984 a été retrouvé au cœur de l'Himalaya

Le Siachen, qui culmine à plus de 5.400 m d'altitude et où les températures peuvent descendre à -50° Celsius, est l'une des zones de déploiements militaires les plus ardues au monde. Plusieurs décennies après la première bataille pour le contrôle du Siachen, l'Inde et le Pakistan maintiennent une présence militaire dans cette région extrêmement isolée.