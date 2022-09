Le corps de l'alpiniste américaine Hilaree Nelson retrouvé dans l'Himalaya

Le monde de l'alpinisme perd l'une de ses légendes vivantes. Le corps de l'alpiniste américaine Hilaree Nelson a été retrouvé mercredi dans l'Himalaya, deux jours après sa disparition sur les pentes du mont Manaslu au Népal, a annoncé l'organisateur de l'expédition. "L'équipe de recherche qui est partie ce (mercredi) matin en hélicoptère a repéré son corps et le ramène", a déclaré à l'AFP Jiban Ghimire de Shangri-La Nepal Trek, qui a organisé l'expédition. Il a précisé que le corps a été ramené au camp de base et sera transporté par avion à Katmandou, la capitale népalaise.

Hilaree Nelson a glissé alors qu'elle descendait à ski la huitième plus haute montagne du monde, après avoir atteint le sommet de plus de 8000 m avec son compagnon Jim Morrison lundi. Celui-ci a dirigé les opérations de recherche et était parti mercredi matin à bord d'un hélicoptère pour la retrouver. Les hélicoptères n'ont pas pu voler lundi à cause des conditions atmosphériques et les secours sont rentrés bredouille mardi.