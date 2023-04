Le Dalaï Lama s'excuse auprès d'un jeune garçon après un comportement choquant

La vidéo a été tournée le 28 février, lors d'une audience Dalaï Lama à McLeod Ganj, en banlieue de Dharamsala, dans le nord de l'Inde, où il vit en exil depuis l'échec du soulèvement tibétain de 1951 contre le pouvoir chinois. Selon CNN, l'identité du garçon n'est pas connue. Il prenait part à un événement organisé par la Fondation M3M, la branche philanthropique d'une société immobilière indienne.

L'association de défense des droits des enfants HAQ Center for Child Rights, basée à Delhi, a réagi en condamnant "toute forme de maltraitance des enfants" auprès de la chaîne américaine. "Cette vidéo n'a rien à voir avec une quelconque expression culturelle et, même si c'était le cas, elles ne sont pas acceptables", a-t-elle déclaré. En ligne, plusieurs internautes se sont dits "choqués" et ont qualifié l'attitude du Dalaï Lama de "répugnante", "dégoûtante" et d'"absolument malsaine".