Le Danemark veut limiter les manifestations mettant en scène des profanations du Coran

Le Danemark a annoncé ce dimanche vouloir limiter d'éventuelles nouvelles manifestations prévoyant des profanations du Coran, qui ont engendré des tensions avec plusieurs pays arabes. Le gouvernement danois a mis en avant les problèmes de sécurité et souligné que ces manifestations font le jeu des extrémistes et sèment la division.

Le gouvernement entend "explorer" la possibilité d'intervenir dans des situations "où, par exemple, d'autres pays, cultures et religions sont insultés, et qui peuvent avoir des conséquences négatives importantes pour le Danemark, notamment en matière de sécurité", a écrit le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "Cela doit bien sûr être fait dans le cadre de la liberté d'expression protégée par la Constitution", a-t-il ajouté. Il note que les manifestations ont "atteint un niveau où le Danemark, dans de nombreuses régions du monde, est perçu comme un pays qui facilite l'insulte et le dénigrement des cultures, religions et traditions d'autres pays".

Plusieurs manifestations récentes au Danemark mais aussi en Suède impliquant des autodafés ou d'autres profanations du livre sacré musulman ont entraîné des tensions diplomatiques. L'Égypte, l'Arabie Saoudite et l'Iran ont convoqué les représentants des missions diplomatiques suédoises, tandis que l'Algérie a convoqué les représentants du Danemark.