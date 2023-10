Le "gaz hilarant" est surtout consommé par les jeunes adultes, révèle Santé publique France

Une loi adoptée en mai 2021 a interdit la vente de ce psychotrope aux mineurs ainsi que dans les débits de boissons et tabac. Mais le "proto" s'achète en grande quantité et à bas coût via des sites de revente et des comptes Snapchat proposant des livraisons à domicile. Des enquêtes récentes ont montré "des niveaux d’expérimentation de protoxyde d’azote faibles mais non négligeables" chez les moins de 18 ans, "entre 2,3 % chez les jeunes de 17 ans en 2022 et 5,5 % parmi les élèves de 3e, majoritairement des garçons, en 2021", relève l'agence sanitaire.