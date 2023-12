Le Guyana menacé d'invasion par le Venezuela : on vous explique la crise autour de la région de l'Essequibo

Caracas va organiser, dimanche 3 décembre, un référendum au sujet de la région de l'Essequibo, un territoire qui regorge de pétrole, de minéraux et autres richesses. Le Venezuela revendique depuis des décennies cette zone de 160.000 km² au cœur d'un différend territorial séculaire, puisqu'elle appartient à son voisin, le Guyana. Alors que le ton monte, la crainte d'un embrasement s'accroit.

Et si le Venezuela envahissait son voisin le Guyana ? Après plusieurs semaines de guerre des mots entre Caracas et Georgetown, sur fond de convoitises et de propagande, l'hypothèse d'un conflit armé est redoutée. En cause : un différend territorial, qui remonte à plusieurs siècles, au sujet de l'Essequibo, parfois appelé Guayana Esequiba. Située à l'ouest du fleuve du même nom, cette région de 160.000 km², peu peuplée, qui représente 70% du territoire guyanien, recèle les chutes de Kaieteur, mais aussi, et surtout, des gisements pétroliers, minéraux et de riches bassins hydrographiques. Sous administration de l'ex-colonie britannique, ce bout de terre est revendiqué par, et bien avant, le président vénézuélien, Nicolás Maduro.

La revendication du Venezuela, qui alimente la querelle depuis des décennies, est devenue encore plus pressante depuis la découverte de pétrole dans l'Essequibo par ExxonMobil en 2015. Mais le point de rupture a été atteint le mois dernier, après la découverte d'une importante quantité d'or noir dans la région disputée. La détection de ce nouveau gisement, qui ajoute aux réserves du pays au moins 10 milliards de barils, les rendant supérieures à celles du Koweït, a fait enrager Caracas, qui accuse régulièrement le président guyanien, Mohamed Irfaan Ali, d'être inféodé aux compagnies pétrolières américaines.

Une frontière disputée depuis plus d'un siècle

D'où le regain de tensions, qui a conduit le Venezuela à organiser, dimanche 3 décembre, un référendum. Celui-ci est censé porter sur le rejet d'une décision de 1899 prise par une Cour d'arbitrage. Caracas soutient que le fleuve Essequibo devrait être la frontière naturelle, comme en 1777 à l'époque de l'empire espagnol. Selon le pouvoir vénézuélien, plongé dans une crise politique et économique, le Royaume-Uni, autrefois colon, s'est octroyé des terres au XIXe siècle. De fait, l'accord de Genève, signé en 1966, avant l'indépendance du Guyana, jette les bases d'un règlement négocié qui doit se poursuivre. Ce que réfute Georgetown, qui estime que la frontière date de l'époque coloniale anglaise et a été entérinée en 1899.

En réaction, le Guyana a saisi la Cour internationale de Justice (CIJ), plus haute instance judiciaire des Nations unies. Et a demandé à la juridiction de contraindre Caracas à arrêter "de toute urgence" le référendum "sous sa forme actuelle" et à s'abstenir de toute action visant à prendre le contrôle du territoire. La juridiction de l'ONU doit délivrer son avis, vendredi 1er décembre. Mais si ses décisions sont juridiquement contraignantes, elle n'a toutefois pas le pouvoir de les faire appliquer.

Venezuela : pourquoi Nicolas Maduro fait monter la tension avec le Guyana Source : TF1 Info

Concrètement, cinq questions vont être posées aux Vénézuéliens pour savoir s'ils rejettent l'accord de 1899 qui leur aurait été "imposé de manière frauduleuse". Il leur sera aussi demandé s'ils sont d'accord pour ne pas reconnaître la compétence de la CIJ et pour intégrer la région de l'Essequibo au Venezuela. Le "oui" devrait l'emporter facilement, alors que le slogan "l'Essequibo est à nous" fleurit partout, à la télévision comme sur les murs. Ce vote n'aura aucune conséquence juridique, mais renforcera la crédibilité des autorités locales pour réclamer le territoire au nom de "leur peuple". Le Guyana craint néanmoins qu'il lui permette d'annexer de manière "unilatérale et illégale" l'Essequibo, lui causant un "préjudice irréparable".

En attendant la tenue du référendum, l'escalade se poursuit, au bruit des déclarations musclées et des rumeurs de manœuvres militaires. Georgetown a accusé le Venezuela d'avoir lancé des préparatifs militaires en vue de l'annexion, ce que Caracas a démenti. "Le Venezuela réaffirme son rejet catégorique de l'action audacieuse du Guyana pour interférer dans ses affaires intérieures", a rétorqué devant la CIJ, mi-novembre, la vice-présidente vénézuélienne, Delcy Rodriguez.

Mais faut-il craindre que la situation s'envenime jusqu'à l'affrontement militaire ? "On est vraiment dans la gesticulation. Bien sûr, on ne peut jamais exclure les dérapages ou les engrenages. Mais Maduro mettrait en péril son régime s'il se lançait dans l'aventure", affirme sur LCI (voir la vidéo ci-dessus) le géopolitologue Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). "Par contre, menacer le Guyana, montrer à sa population qu'il a des muscles, qu'il attaque Exxon. S'il obtient un accord, plus au moins, de partage, ou un accès à cela, il pourra aller devant son peuple pour dire qu'il a obtenu l'essentiel. Il peut se lancer, bien sûr, dans la guerre. Mais il se couperait de l'ensemble des pays latino-américains. Cette guerre pourrait lui coûter beaucoup plus qu'elle ne pourrait lui rapporter. À qui vendrait-il son pétrole par la suite ?"