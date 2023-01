Le Haut-Karabakh coupé du monde : "Les gens ici risquent de mourir de faim"

Si près, si loin. Peuplé majoritairement d'Arméniens, le Haut-Karabakh, petite enclave située en Azerbaïdjan, est isolé du reste du monde. Depuis plus d'un mois - 38 jours très exactement - des "activistes" azéris bloquent le "corridor de Latchine", la seule route reliant cette région autonome à l'Arménie. Malgré la présence de la force d'interposition russe, chargée du maintien de la paix sur ce territoire après la guerre de 2020, ce groupe empêche tout passage de véhicules. Or, en temps normal, près de 90% des approvisionnements du territoire passent par cette route.

Cette manœuvre fait "peser la menace d’une catastrophe humanitaire majeure", ont dénoncé, en décembre dernier, des élus français dans une tribune. Le Conseil de sécurité de la République d'Artsakh (Haut-Karabakh pour les Arméniens) a même mis en garde, le 12 janvier dernier, contre un possible "nettoyage ethnique planifié" et un "nouveau génocide". Il faut dire que la situation sur place est de plus en plus précaire, comme le confient Siranush Adamyan et Hasmik Khachatryan à TF1nfo. Toutes deux journalistes à CivilNet, un média local, elles décrivent les problèmes de la population à Stepanakert (principale ville du Haut-Karabakh) et les difficultés créées par ce blocus.