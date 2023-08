Le jour où... "I have a dream", cette formule que Martin Luther King aurait pu ne jamais prononcer

Les deux premiers tiers du vibrant discours prononcé ce jour-là rappelaient l'Amérique aux promesses faites aux descendants d'esclaves, et la dernière partie était une fulgurante vision d'un avenir qui semblait à portée de main. Le pasteur avait réussi à toucher dans un même flot de paroles la population noire du sud des États-Unis, ségrégationniste, et la gauche américaine du Nord-est, plus citadine et plus éduquée. Pourtant, près des deux tiers des Américains désapprouvaient, à ce moment-là, ce message et son messager, jugé excessif dans ses revendications. Dans la presse nationale du lendemain, c'est à peine si le discours de Martin Luther King fut évoqué, rappelle le Washington Post.