Le jour où... le célèbre téléphone rouge, ligne directe entre Washington et Moscou, a été mis en place

"THE QUICK BROWN FOX JUMPED OVER THE LAZY DOG'S BACK 1234567890", soit en français "le rapide renard marron a sauté par-dessus le dos du chien paresseux" : le premier message envoyé par les États-Unis à la Russie grâce au téléphone rouge, il y a 60 ans, semblait pour le moins cryptique. Le 30 août 1963, la Maison-Blanche utilise ce nouveau canal de communication avec le Kremlin, qui avait alors davantage pour but de tester toutes les lettres de l'alphabet latin que d'éviter un conflit imminent.