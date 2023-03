Fukushima : le jour où... le 11 mars 2011, le Japon fut le théâtre de l'une des pires catastrophes nucléaires de l'histoire

C'était il y a douze ans jour pour jour. Le 11 mars 2011, à 14h46 heure locale (06h46, heure de Paris), un séisme de magnitude 9,1 sur l’échelle de Richter, l'un des plus forts jamais enregistrés sur la planète, se produit au fond de l’océan Pacifique, à environ 130 km de la ville Sendai, sur la côte nord-est de l’archipel nippon. Durant de longues et terrifiantes minutes, les convulsions de la terre font s'écrouler des habitations et fissurer des routes. La puissance de la secousse est telle que Honshu, la principale île nippone, se déplace de 2,4 mètres vers l'est.

Ressenti jusqu'à Pékin, le séisme ébranle aussi fortement Tokyo, où des gratte-ciels oscillent, des incendies éclatent et les transports publics sont paralysés. Mais le drame ne fait que commencer. Moins d’une heure après, une vague gigantesque dépassant vingt mètres de hauteur par endroits déferle sur les côtes japonaises, emportant toute vie sur son passage. Les rouleaux de l'océan brisent des bâtiments en béton et charrient bateaux, véhicules et débris parfois enflammés sur plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres.