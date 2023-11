Le jour où... Le 4 novembre 1995, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, pionnier du processus de paix, était assassiné

Le 26 octobre 1994, les Premiers ministres israélien Yitzhak Rabin et jordanien Abdel Salam Majali signaient un traité de paix. L'accord garantissait à Israël la sécurité sur sa frontière la plus longue. En octobre 1994, Yitzhak Rabin recevait le Prix Nobel de la Paix, conjointement avec Shimon Peres et Yasser Arafat.