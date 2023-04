Le jour où… le Rana Plaza s’est effondré au Bangladesh, tuant au moins 1134 travailleurs

Il est environ 9h, le 24 avril 2013, lorsque le sol commence à trembler. Les plus de 3000 salariés à l’intérieur se trouvent alors piégés. En deux minutes à peine, le Rana Plaza, en banlieue de Dacca (Bangladesh) s’effondre et tue 1134 personnes. Les victimes sont en majorité des femmes et des enfants : 60,5% des travailleurs de l’habillement au Bangladesh sont en réalité des travailleuses, selon l’Organisation mondiale du travail.

Plus de 2000 personnes sont aussi blessées, faisant de cet événement le pire drame de l'industrie dans le pays. La veille, des fissures avaient été découvertes sur le bâtiment et les salariés avaient refusé de venir travailler, en vain. Les images des décombres et des rares survivants, montrant l’ampleur de la catastrophe, émeuvent le monde entier.