Le lanceur d'alerte Julian Assange ne pourra pas demander l'asile à la France

Julian Assange, 52 ans, vit reclus ou emprisonné depuis plus de dix ans après avoir divulgué ces centaines de milliers de documents confidentiels. Entre 2012 et 2019, il se réfugie à l'ambassade d'Équateur à Londres. Il est finalement arrêté par la police londonienne, avant d'être transféré à la prison de haute sécurité de Belmarsh, non loin de la capitale britannique. En juin dernier, le gouvernement de Rishi Sunak a accepté son extradition vers les États-Unis, mais Julian Assange a fait appel de cette décision.