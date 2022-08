Le Mali dénonce des "actes d'agression" français et interpelle l'ONU, l'Élysée dément

"La junte franchit un palier dans le rocambolesque et l’invraisemblable en portant des accusations évidemment sans fondement", a commenté auprès du Monde l'Élysée. Et de préciser que les seules activités d’ordre sécuritaire menées lors du retrait de Barkhane consistaient "à sécuriser les derniers convois militaires français de l’opération quittant le Mali, à surveiller les activités des terroristes et à cibler des hauts cadres des deux principaux groupes".

Cette passe d'armes intervient après un an de relations de plus en plus tendues entre Paris et les colonels au pouvoir à Bamako depuis le putsch contre le président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. Les colonels, qui se sont tournés vers la Russie - allant même jusqu'à s'assurer les services du groupe paramilitaire russe Wagner, selon Paris et l'ONU - ont rompu en mai les accords de défense avec Paris et ses partenaires européens, après avoir fait de l'obstruction pendant des mois contre Barkhane. Bamako, qui réfute avoir fait appel à Wagner, a reproché en juillet au président français une "posture néo-coloniale", selon l'expression du porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, l'accusant d'attiser les haines ethniques par ses critiques contre l'armée malienne.