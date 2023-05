Le Mexique délivre son premier passeport non binaire : quels autres pays ont déjà franchi le pas ?

Le tout premier passeport non binaire a été remis par le ministre des Affaires étrangères mexicain au militant Ociel Baena. Âgé de 38 ans, le militant pour les droits LGBTQ est le premier magistrat non binaire à exercer au Mexique. "Ça fait partie de la reconnaissance d'un droit fondamental : celui de développer librement notre personnalité. C'est très important que l'état mexicain reconnaisse ça. Parce que ce qui n'est pas reconnu n'existe pas. Et on ne fait pas attention à ce qui n'existe pas", a-t-il réagi auprès de BFM TV.