Le milliardaire George Soros a-t-il financé la campagne du procureur ayant inculpé Donald Trump ?

Et comme à chaque fois que le nom de George Soros est cité, la complosphère américaine s’est réveillée et a dénoncé les liens financiers supposés entre ce dernier et le procureur de Manhattan, qui devrait inculper formellement Donald Trump dans les prochains jours. Ce milliardaire américain et d’origine juive hongroise est régulièrement la cible d’attaques conspirationnistes, sur fond d’antisémitisme. Côté français, Florian Philippot s’est aussi emparé de l’information, selon laquelle "Soros a financé à hauteur de 500 000 dollars" l’élection d’Alvin Bragg. Aux États-Unis, il est de coutume que des procureurs et juges soient élus et non pas nommés.

Cela étant, le milliardaire américain n’a pas versé d’argent pour la campagne du procureur. Cette rumeur se fonde sur un raccourci trompeur. Alvin Bragg a annoncé sa candidature pour prendre la tête du parquet de Manhattan en juin 2019 et a été élu à ce poste deux ans plus tard, en novembre 2021. Une première pour un Afro-Américain. Comme le détaillent des enquêtes de la presse américaine, Color of Change, une organisation progressiste de défense des droits civiques, a soutenu le futur procureur en s’engageant le 8 mai 2021 à dépenser un million de dollars dans une campagne de terrain et une mobilisation des électeurs. Le groupe dépensera finalement moins que prévu, avec 420.000 dollars investis dans une communication en faveur d’Alvin Bragg.