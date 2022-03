Le ministère de la Défense russe a-t-il diffusé une vidéo de ses chars sous la neige dans la région de Kiev ?

Alors, qui peut-on croire ? À partir des bulletins météo des derniers jours et d’images diffusées en direct de Kiev, nous avons cherché à y voir plus clair. La vidéo a d’abord été publiée par Zvezda sur Telegram, le 7 mars à 6h42. Partons d'abord du principe qu'elle a été postée directement après avoir été tournée. Or, le 7 mars à 6h du matin, il ne neigeait dans aucune ville ou territoire de l’Oblast de Kiev, d’après le site Meterologix, qui répertorie les différentes chutes de neige observées. Imaginons ensuite que la vidéo a été prise la veille ou bien quelques jours avant. Le 6 mars à 7h du matin, 1 cm de neige a bien été relevé dans le centre-ville de Kiev. Hormis cette précipitation qui aura duré une heure, aucune chute de neige n’a été enregistrée à Kiev et dans ses environs au cours des 13 derniers jours, soit depuis le début de l’invasion russe. Ce qui ne correspond pas à la vidéo, où l'on voit distinctement la neige tomber et des routes couvertes de neige.

En parallèle, un autre outil permet de savoir quel temps il a fait à Kiev au moment où ces images ont été publiées. Ce sont les informations données par les caméras des rues de la ville, qui filment plusieurs lieux allant de la place Maïdan à la vue depuis le monastère. Plusieurs chaines Youtube proposent des transmissions en direct, comme ici. Le 7 mars en milieu d’après-midi, on voit bien qu’aucun de ces lieux n’est couvert de neige. À la différence d’aujourd’hui, où des endroits de Kiev ont été enneigés au petit matin : on le distingue sur des caméras en direct ou bien sur la nouvelle vidéo de Volodymyr Zelensky, qui se filme dans une rue de Kiev derrière un amas de neige. À 7h ce mardi 8 mars, 1 cm de neige a bien été rapporté par les sites météo.