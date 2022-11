Sergueï Lavrov hospitalisé avant le G20 ? Moscou nie, l'Indonésie confirme des examens

Moscou balaie la rumeur. Lundi 14 novembre, la Russie a fermement démenti l'hospitalisation de son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Quelques heures plus tôt, après son arrivée en Indonésie pour le sommet du G20, il avait subi deux examens médicaux dans un hôpital de Bali. Une information confirmée par un responsable du ministère de la Santé indonésien.

Un peu plus tôt, dans la journée de lundi, la Russie avait - vidéo à l'appui - démenti des informations publiées sur l'hospitalisation du chef de la diplomatie russe. "C'est du fake du plus haut niveau", avait affirmé sur Telegram la porte-parole du ministre, Maria Zakharova. Dans la foulée, elle avait publié une vidéo du ministre, assis en short sur une terrasse, dans laquelle il balayait les rumeurs sur sa santé et conseillait aux journalistes occidentaux "d'écrire plus souvent la vérité".