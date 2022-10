Le monde des échecs ébranlé par des soupçons de tricherie

S'il a reconnu avoir triché par le passé sur chess.com, quand il avait entre 12 et 16 ans, Hans Niemann nie les plus récentes accusations, affirmant être "prêt à jouer nu", s'il le faut. Interrogé lors d'une conférence de presse après une victoire au championnat d'échecs des États-Unis mercredi, Hans Niemann a affirmé que la partie qu'il venait de remporter "parle d'elle-même et a montré le joueur d'échecs que je suis". "Cela a également montré que je ne vais pas reculer et que je vais jouer mes meilleurs échecs ici, quelle que soit la pression que je subis", a-t-il ajouté, en réponse aux diverses accusations de tricherie dont il fait l'objet.

La Fédération internationale des échecs (FIDE) a annoncé le 29 septembre dernier l'ouverture d'une enquête sur ces accusations de tricherie. "Maintenant, ça va forcer tout le monde à s’emparer du problème de la triche, en ligne et sur l’échiquier", a commenté le Français Maxime Vachier-Lagrave. "J’espère que des mesures plus drastiques vont être mises en place".