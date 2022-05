Le nombre d'exécutions de peines de mort en hausse en 2021, alerte Amnesty International

Malgré cette hausse, les deux dernières années restent celles avec le moins d'exécutions de peines capitales signalées depuis 2010. Amnesty précise cependant que son bilan n'inclut pas "les milliers de personnes qui ont été condamnées à mort et exécutées en Chine", mais aussi en Corée du Nord et au Vietnam, en raison de restrictions d'accès aux données.

Pour autant, plus des deux tiers des pays ont aboli la peine capitale en droit ou de facto, les derniers en date ayant été le Kazakhstan et la Sierra Leone l'année dernière. L'ONG note également que la Virginie est devenue un État américain abolitionniste en 2021, une décision d'autant plus symbolique que ce territoire détient le record du nombre des exécutions dans l'histoire américaine et qu'aucun État de l'ancien Sud confédéré n'avait encore sauté ce pas.