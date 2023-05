Le nombre de mariages de mineures diminue trop lentement dans le monde, alerte l'Unicef

C'est en Asie du Sud-Est que le mariage des jeunes filles mineures est le plus fréquent, avec 45% des 640 millions de femmes mariées avant 18 ans originaires dans la région. L'Inde, à elle seule, représente un tiers des enfants mariés de la planète. Le Sud de la région enregistre toutefois une baisse importante et "devrait pouvoir éliminer les mariages d'enfants dans près de 55 ans". L'Unicef s'inquiète en revanche de la situation en Amérique latine et dans les Caraïbes qui risque de devenir la deuxième région qui enregistre le plus grand nombre de mariages de mineures d'ici à 2030.

En Afrique sud-saharienne, région du monde où les filles ont désormais le plus de risque d'être mariées avant 18 ans, le nombre d'unions impliquant des mineures devrait y augmenter de 10% d'ici à sept ans, en raison de la croissance de la population.