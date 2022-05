Le Pakistan et l'Inde cernés par des vagues de chaleur atteignant 50°C

Même son de cloche chez le voisin indien : de très fortes températures sont attendues en Inde, et ce, sur l’ensemble du pays. New Delhi, la capitale du pays, pourrait voir le thermomètre grimper jusqu’à 46°C ce dimanche. Pour les habitants, c’est une situation quasiment inédite et qui met leur santé en péril, comme l’explique à l’AFP Suman Kumari, une étudiante de 19 ans : “ Il faisait si chaud aujourd'hui que je me suis sentie épuisée et malade quand je suis rentrée de l'université en bus. Le bus était comme un four”.