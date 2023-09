De retour de Mongolie, le pape François admet qu'il ne lui est "plus aussi facile" de voyager

De retour de Mongolie, le pape François, 86 ans, affaibli par son grand âge et la multiplication d'ennuis de santé, a reconnu lundi 4 septembre que les voyages pontificaux n'étaient plus aussi faciles qu'avant.

"Pour être franc, voyager ne m'est plus aussi facile qu'au début, je suis limité dans la marche", a reconnu le souverain pontife, entravé par des douleurs au genou et à la hanche et qui se déplace le plus souvent en fauteuil roulant, en réponse aux journalistes qui l'interrogeaient sur ses futurs voyages officiels après l'atterrissage de son avion à Rome vers 16h.