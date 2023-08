Le pape François évoque l'héritage de la "grande Russie", Kiev s'indigne et Moscou jubile

"Vous êtes les enfants de la grande Russie, des grands saints, des rois, de Pierre le Grand, de Catherine II, d'un peuple russe de grande culture et de grande humanité", a déclaré le pape par visioconférence à un groupe de jeunes croyants rassemblés dans une église de Saint-Pétersbourg, le 25 août. "N'oubliez jamais ce grand héritage. Vous êtes les héritiers de la grande mère Russie, allez de l'avant avec cela", a-t-il dit selon cette vidéo diffusée en ligne, mais qui n'est pas disponible sur le portail médiatique officiel du Vatican.

"C'est avec ce genre de propagande impérialiste, à l'appui de 'piliers spirituels' et au nom de la 'nécessité' de sauver la 'grande mère Russie', que le Kremlin justifie le meurtre de milliers d'Ukrainiens et la destruction de centaines de villes et de villages ukrainiens", a dénoncé en réaction le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko.

Il est "très regrettable", a-t-il ajouté, "que les idées russes de grande puissance, qui sont en fait la cause de l'agressivité chronique de la Russie, sortent consciemment ou inconsciemment de la bouche du pape, dont la mission, selon nous, est précisément d'ouvrir les yeux de la jeunesse russe sur la trajectoire destructrice des dirigeants russes au pouvoir".