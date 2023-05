Fiévreux, le pape François annule tous ses rendez-vous ce vendredi

Dans une interview jeudi 25 mai avec la télévision hispanophone Telemundo, le pape avait justement confié que cette pneumonie avait été traitée "à temps". "Si on avait attendu quelques heures de plus, ça aurait été bien plus grave", a-t-il affirmé. Quant à ses douleurs au genou, qui l'obligent à se déplacer en fauteuil roulant ou à l'aide d'une canne, il a indiqué se sentir "beaucoup mieux". "Certains jours sont plus douloureux que d'autres, comme aujourd'hui, mais cela fait partie de la récupération", a-t-il déclaré.