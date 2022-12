Trois fragments du temple grec du Parthénon restitués à l'archevêque d'Athènes par le pape

Ces fragments, sculptés au Ve siècle, "sont arrivés à Rome au XIXe siècle par des voies inconnues" et "conservent leur splendeur ancienne et originale", détaille l'agence de presse du Vatican. Ils représentent respectivement "une tête de cheval", "la tête d'un jeune garçon tenant un plateau", et enfin "une tête masculine barbue".

Situé sur l'Acropole d'Athènes, le Parthénon est l'un des plus célèbres sites antiques du monde, inscrit au patrimoine culturel de l'Unesco. Dans l'Antiquité grecque, le temple a été dédié à la déesse Athéna avant d'être transformé en église puis en mosquée. Il n'est plus un lieu de culte depuis qu'il a été partiellement détruit lors d'un bombardement par les Vénitiens en 1687, puis pillé et ses fragments éparpillés dans les principaux musées du monde.