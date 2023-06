Le pape François va quitter l'hôpital, neuf jours après son opération

Jeudi matin, le pape s'est rendu dans le service d'oncologie pédiatrique et de neurochirurgie infantile au chevet de jeunes patients, dont certains lui avaient adressé des lettres, dessins et messages de prompt rétablissement. Sur des photos publiées par le Vatican, on voit Jorge Bergoglio dans un fauteuil roulant saluer les patients et le personnel dans les couloirs de l'hôpital. Mercredi soir, il a également dîné avec le personnel qui l'a assisté depuis son opération, et a reçu jeudi matin l'équipe médicale composée des chirurgiens et du personnel médical ayant participé à son opération.