Le Parlement allemand va commémorer les victimes LGBTQ du nazisme, une première

Le 27 janvier 2023, journée internationale de commémoration de l'Holocauste, les députés allemands placeront donc, pour la première fois, ces victimes "au centre de la cérémonie de commémoration", a affirmé le président. Cette dernière se déroule chaque 27 janvier depuis 1996, en Allemagne. Elle se compose d'une cérémonie solennelle au Bundestag, avec un discours d'un survivant et des commémorations dans tout le pays. "Malheureusement, il n'y a plus de survivants" pour le mémorial des victimes LGBT, a déclaré Baerbel Bas, ajoutant que les autorités parlementaires étaient en discussion étroite avec la Fédération des gays et lesbiennes d'Allemagne (LSVD).