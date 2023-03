Le Parlement turc ratifie l'adhésion de la Finlande à l'Otan

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a salué jeudi cette décision du Parlement turc, estimant qu'elle rendrait "la famille de l'Otan plus forte et plus sûre". Le président finlandais, de son côté, a remercié les 30 pays membres de l'Otan pour leur "soutien" à son adhésion désormais imminente.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avait donné mi-mars son feu vert à l'entrée dans l'Otan de la Finlande, après dix mois de blocage en soumettant aux députés le texte de ratification, une décision aussitôt saluée par l'Alliance atlantique. "Nous avons décidé d'entamer le processus d'adhésion de la Finlande à l'Otan dans notre parlement", avait alors déclaré M. Erdogan à l'issue d'une rencontre à Ankara avec le président finlandais Sauli Niinistö.