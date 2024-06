Le directeur général de Boeing a été entendu par une commission d'enquête du Sénat américain ce mardi. Il a présenté ses excuses aux familles des victimes de deux crashs qui ont fait 346 victimes en 2018 et 2019. Un mea culpa bien tardif alors que le groupe pourrait écoper de poursuites pénales en raison de ses manquements à la sécurité.

Un grand patron sous pression. Directeur général de Boeing, en poste depuis 2020, Dave Calhoun a été entendu ce mardi par la commission d’enquête du Sénat américain consacrée à la qualité de la production de son groupe. Assis derrière lui dans le public, se trouvaient des proches des 346 victimes de deux crashs d'avions survenus en 2018 en mer de Java et en 2019 à Nairobi, brandissant des photos des disparus et des pancartes.

Au début de sa déclaration d'ouverture, le dirigeant de 67 ans s'est levé pour leur faire face et leur a présenté des excuses "au nom de tous les employés de Boeing à travers le monde, passés et présents, pour leurs pertes". "Je m'excuse pour le chagrin que nous avons causé, et je veux que vous sachiez que nous sommes totalement mobilisés, en leur mémoire, à travailler et à nous concentrer sur la sécurité aussi longtemps" que nécessaire, a-t-il poursuivi.

Des manquements en cascade

"Notre culture est loin d'être parfaite, mais nous prenons des mesures et nous progressons", a poursuivi Dave Calhoun, l’ingénieur en chef Howard McKenzie à ses côtés. "Nous comprenons la gravité, et nous nous engageons à aller de l'avant en toute transparence et prise de responsabilité, tout en augmentant l'investissement des employés", a-t-il assuré.

C'est la première fois que le grand patron de Boeing est interrogé publiquement depuis l'incident du 5 janvier, lorsqu'un avion 737 MAX 9, livré en octobre dernier à la compagnie Alaska Airlines, a perdu en vol l'opercule condamnant une issue de secours. Selon le rapport préliminaire de l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB), plusieurs boulons d'attache n'avaient pas été remis en place après une intervention sur la chaîne d'assemblage.

C'est une culture qui continue de donner priorité aux bénéfices, de pousser les limites et d'ignorer ses employés Le sénateur démocrate Richard Blumenthal, président de la commission d'enquête

Depuis de longs mois, le constructeur aéronautique américain cumule, des problèmes de production et de qualité sur ses avions commerciaux, le 737 MAX, le 787 Dreamliner et le 777. "C'est une culture qui continue de donner priorité aux bénéfices, de pousser les limites et d'ignorer ses employés", a dénoncé le sénateur démocrate Richard Blumenthal, président de la commission d'enquête, en ouverture de séance.

Administrateur de Boeing depuis 2009, Dave Calhoun a été nommé à la tête de Boeing en 2020 pour redresser la situation après les deux crashs. Mais les défaillances du groupe ont précipité son départ à la retraite, d'ici fin 2024. Dans les prochaines heures, il devrait être interrogé sur le "plan d'action complet" exigé par le régulateur de l'aviation (FAA) pour remédier à ces problèmes. L'enjeu est d'importance : l'avionneur pourrait être rattrapé par les conséquences des crashs de 2018 et 2019.

Bientôt des poursuites pénales ?

Selon le ministère américain de la Justice, Boeing n'a "pas respecté ses obligations" dans le cadre d'un accord dit de poursuite différée (DPA), lié à ces accidents, conclu le 7 janvier 2021 avec une mise sous surveillance de trois ans. Accusé de fraude dans le processus de certification du 737 MAX, le groupe avait accepté de payer 2,5 milliards de dollars et s'était engagé, entre autres, à renforcer son programme de conformité.

Menacé de poursuites pénales devant un tribunal fédéral du Texas, le groupe a officiellement contesté la semaine dernière les conclusions du ministère. Ce dernier doit décider de poursuivre ou non avant le 7 juillet. Richard Blumenthal, ancien procureur, a estimé mardi qu'il existait des "éléments accablants" pour lancer des poursuites.

Avant l'audition, des proches de victimes se sont exprimés près du Congrès. "S'il n'y a pas de risque d'emprisonnement pour ces dirigeants qui jouent avec nos vies, alors rien ne changera", a déclaré à l'AFP Adnaan Sumo, qui a perdu sa sœur dans le crash du 10 mars 2019 en Ethiopie. À ses côtés, Nadia Milleron, qui elle a perdu sa fille âgée de 27 ans. "Il y a tellement de défauts de production qu'un troisième crash peut se produire. Et c'est presque arrivé", a-t-elle déploré.