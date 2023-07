Centrales nucléaires : à quel point la France dépend-elle de l’uranium du Niger ?

Si le Niger reste un fournisseur important de l’uranium en France, il n’est plus celui de choix, car la France diversifie ses acheteurs. Il est même devenu "le 5e fournisseur de la France", comme le souligne Alain Antil, directeur du centre Afrique subsaharienne à l'Institut français des relations internationales (Ifri), auprès de l’AFP. Ce lent déclin se constate au cours des dernières années, puisqu’en 2020, l’uranium nigérien représentait encore le premier importateur d'uranium, avec 34,72% de l'uranium naturel fourni à la France, d’après le comité technique Euratom (CTE) à Libération et franceinfo. Juste devant le Kazakhstan (28,95%), l'Ouzbékistan (26,43%) et l'Australie (9,91%).