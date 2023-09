Le Pentagone a-t-il reconnu que l'Ukraine est un "terrain d'entraînement" pour ses armements ?

C'est à ce moment-là qu'elle évoque un "laboratoire d'apprentissage pour l'innovation militaire". Reconnaissant que l'expression peut paraitre "bancale", elle s'explique : "Tout le monde a pu voir l'impact du système Starlink et ce qu'il signifiait en termes de capacité de l'Ukraine" à lutter contre l'invasion russe. "Cela a montré la manière dont l'intelligence artificielle et les informations transmises, leur compréhension, ont permis à l'Ukraine d'agir si nécessaire sur le champ de bataille". Par cette expression, elle fait donc exclusivement référence à l'expérience de l'armée ukrainienne en matière de nouvelles technologies, et non pas à de quelconques essais réalisés par l'armée américaine sur le terrain.