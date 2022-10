Le pont de Crimée, symbole de l'invasion russe de l'Ukraine et infrastructure stratégique dans le conflit

Au-delà du symbole, il s’agit surtout d’un point stratégique. Étant la seule voie terrestre qui relie la Russie à la Crimée, le pont est crucial pour l’acheminement de troupes russes et d’équipement militaire. Sa construction, étendue sur trois ans et financée par la Russie, avait nécessité 15.000 ouvriers. D'après les autorités russes, plus de 15 millions de véhicules ont franchi le détroit de Kertch par le pont, depuis 2018.