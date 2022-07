"Orban a depuis toujours cette volonté d'être dans la surenchère" : la Hongrie de plus en plus isolée en Europe

La Hongrie pourrait-elle sortir de l'Union européenne ?

Privé des fonds européens, qui constituent une part importante du PIB hongrois, Viktor Orban n’aurait plus aucune limite et cela déclencherait un départ de l’UE, selon certains observateurs. Mais cela parait encore un peu compliqué. Car ce qui est encore plus essentiel à la Hongrie, au-delà des fonds européens, c’est l’accès au marché commun : le pays est une base arrière de l’industrie automobile allemande, des transports logistiques… Il y a tout un système économique qui s’est développé.