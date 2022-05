Le président d'Interpol visé par une information judiciaire pour "complicité de torture"

L'étau se resserre. Le parquet national antiterroriste (Pnat) a ouvert en mars dernier une information judiciaire contre le major-général Ahmed Nasser al-Raisi, président émirati d'Interpol. L'enquête pour "complicité de torture" fait suite à une plainte, avec constitution de partie civile, évoquant des "tortures" et "détentions arbitraires" en 2018 et 2019 dont le mis en cause se serait rendu complice en qualité de haut responsable policier des Émirats arabes unis.