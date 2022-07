Le président en fuite, sa résidence envahie : que se passe-t-il au Sri Lanka ?

Ce samedi, au moins 20 personnes, dont des policiers, ont été blessées et hospitalisées lors des manifestations, selon le Guardian. Le principal hôpital de Colombo a, lui, fait état de trois personnes blessées par balle et de 36 autres souffrant de difficultés respiratoires à cause des gaz lacrymogènes massivement employés. L'ONU avait exhorté les autorités et les protestants à veiller à ce que le mouvement se déroule dans le calme. En mai, neuf personnes ont été tuées et plusieurs centaines blessées lors de troubles dans le pays.