Le prix Nobel de la paix décerné à la militante Narges Mohammadi, emprisonnée en Iran

"À l'heure où nous parlons, elle est toujours en prison." Le prix Nobel de la paix a été décerné ce vendredi 6 octobre à la militante Narges Mohammadi. La journaliste de 51 ans est récompensée "pour son combat contre l’oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous", a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen, à Oslo.

Cette célèbre militante a été maintes fois condamnée et détenue depuis plus de 20 ans. Elle est actuellement détenue à la prison d'Evin de Téhéran. Elle avait été libérée en octobre 2020 après cinq ans de prison, avant d'être de nouveau condamnée en mai 2021 à 80 coups de fouet et 30 mois de détention, pour "propagande contre le système" politique iranien, diffamation et "rébellion" contre l'autorité pénitentiaire. Il lui était reproché d'avoir publié un communiqué contre la peine de mort et d'avoir organisé un sit-in de protestation pendant sa détention à la prison d'Evine à Téhéran.