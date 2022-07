Joe Biden testé positif au Covid-19 deux fois en dix jours : comment est-ce possible ?

Cette contamination n'est en réalité pas nouvelle, et l'immunité naturelle conférée par une infection n'est pas non plus remise en cause. Selon le Dr Kevin O'Connor, médecin personnel de Joe Biden, le traitement du président américain est responsable de cette annonce inattendue. Les cas de "rebond" de positivité peuvent en effet se produire chez les personnes traitées au Paxlovid, la pilule anti-Covid de Pfizer, comme Joe Biden, explique-t-il dans des propos rapportés par l'AFP.