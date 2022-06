Le Royaume-Uni confirme l'extradition de Julian Assange aux États-Unis

Pour rappel, le cybermilitant et lanceur d'alerte est réclamé par la justice américaine qui veut le juger pour la diffusion, à partir de 2010, de plus de 700.000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Il risque 175 ans de prison. Il avait été arrêté en 2019 après avoir passé plus de sept ans réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres.

Le principal intéressé va faire appel de cette décision, a-t-il annoncé. Il dispose d'un délai de 14 jours pour le faire.