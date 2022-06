Le Royaume-Uni confronté à la plus grosse grève du secteur ferroviaire en 30 ans

Une grève totalement inédite. Les gares britanniques étaient en grande partie désertées ce mardi, les usagers ayant choisi d'éviter d'emprunter les chemins de fer le jour du lancement par les cheminots d'une grève de trois jours pour les emplois et les salaires, annoncée comme la plus importante en trente ans. Mardi est la plus grosse journée de mobilisation, alors que les employés du métro de Londres sont eux aussi appelés à débrayer, mais la grève se poursuivra jeudi et samedi.

Après des négociations de dernière minute infructueuses, les parties campaient sur leurs positions ce mardi. Le ministre des Transports Grant Shapps a dénoncé sur la chaîne Sky News un débrayage "inutile". "Nous devrons faire ces réformes (du rail) quoiqu'il arrive", a-t-il affirmé. Début juin, le syndicat RMT avait prévenu que plus de 50.000 employés des chemins de fer allaient cesser le travail "lors du plus gros conflit sectoriel depuis 1989" et les grandes privatisations du secteur, réclamant notamment des hausses salariales en phase avec l'inflation galopante.