Le Royaume-Uni réintègre le programme scientifique européen Horizon

Selon la Commission européenne, le Royaume-Uni contribuera à hauteur de près de 2,6 milliards d'euros par an en moyenne pour sa participation à Horizon ainsi qu'au volet Copernicus du programme spatial.

Les institutions scientifiques britanniques l'Academy of Medical Sciences, la British Academy, la Royal Academy of Engineering et la Royal Society ont salué "un grand jour pour les chercheurs au Royaume-Uni et en Europe". "Le programme Horizon est un phare de la collaboration internationale et les chercheurs universitaires et industriels basés au Royaume-Uni seront à présent de retour en son cœur", ont-elles ajouté.

Pour rappel, il y a un an, le Royaume-Uni avait lancé un recours contre son exclusion des programmes européens de recherche scientifique, en utilisant une disposition de l'accord post-Brexit.