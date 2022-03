Le Royaume-Uni renonce à interdire les thérapies de conversion

En France, députés et sénateurs se sont mis d'accord en octobre sur la rédaction commune d'une proposition de loi pour confondre plus facilement les auteurs des thérapies de conversion. Ceux qui les pratiqueront pourront être punis de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende, des peines pouvant grimper à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes.

Les thérapies de conversion sont déjà punissables via un grand nombre d'infractions - abus de faiblesse, harcèlement, discrimination, propos homophobes, etc. - mais celles-ci sont parfois "difficiles à appréhender", selon le groupe LaREM à l'Assemblée.