Le Sénégal sous le choc après l'exhumation du corps d'un homme, supposé homosexuel

Le geste ayant été filmé et mis en ligne, les images glaçantes ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et choqué le Sénégal. "À ma connaissance, c’est la première fois qu’un corps est brûlé en public et que la scène est filmée et partagée comme cela sur les réseaux", a témoigné anonymement un membre du comité Idaho de défense des droits LGBT en Afrique auprès de France 24. Selon lui, des actes d’exhumation semblables ont déjà été observés dans le pays, des victimes souvent soupçonnées d’être homosexuelles ou d’avoir le VIH.

Au Sénégal, le droit actuel condamne l'acte sexuel entre deux personnes de même sexe, le punissant jusqu'à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende maximale de 1,5 million de francs CFA. Mais ce droit est profondément menacé puisque début 2022, des députés avaient déposé une proposition de loi visant à criminaliser l’homosexualité, rappelle la BBC.